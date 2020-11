In camera tra i sogni e le paure dei 19 anni, poi il silenzio: addio Beatrice (Di martedì 24 novembre 2020) Una triste storia, una ragazza, studentessa modello, 19 anni ed una vita spezzata cosi, all’improvviso. Il dolore dei suoi cari. Beatrice Coletta (Facebook)Una vita trascorsa tra le sue passioni, lo studio, al centro di tutto e poi le sue passioni. Beatrice, era una ragazza incredibile, la ricordano cosi i suoi compagni di liceo, quelli con cui passi trascorri quasi mezza vita, ad un certo punto di quel grande percorso umano che è la nostra formazione. Dopo il liceo, l’Università Luiss, dopo un test d’ingresso superato brillantemente. Curiosa, sveglia, responsabile, sempre pronta a partecipare in classe, ai tempi delle superiori, nessuno cancellerà il suo ricordo. Beatrice Coletta se n’è andata all’improvviso, stroncata da un arresto circolatorio, a casa a Roma. Lei originaria della provincia ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020) Una triste storia, una ragazza, studentessa modello, 19ed una vita spezzata cosi, all’improvviso. Il dolore dei suoi cari.Coletta (Facebook)Una vita trascorsa tra le sue passioni, lo studio, al centro di tutto e poi le sue passioni., era una ragazza incredibile, la ricordano cosi i suoi compagni di liceo, quelli con cui passi trascorri quasi mezza vita, ad un certo punto di quel grande percorso umano che è la nostra formazione. Dopo il liceo, l’Università Luiss, dopo un test d’ingresso superato brillantemente. Curiosa, sveglia, responsabile, sempre pronta a partecipare in classe, ai tempi delle superiori, nessuno cancellerà il suo ricordo.Coletta se n’è andata all’improvviso, stroncata da un arresto circolatorio, a casa a Roma. Lei originaria della provincia ...

