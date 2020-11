Adua Del Vesco teme che il fidanzato l’abbia lasciata | Julian spiega tutto | “Non me lo permettono…”

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 24 novembre 2020)Delconvinta che ilDa qualche giorno Rosalinda Cannavò, ovveroDel, è entrata in crisi perché durante un confronto con i genitori e la sorella nessuno le ha parlato del. La concorrente del Grande Fratello Vip 5 crede cheCondor abbia deciso di troncare la loro relazione sentimentale per qualcosa che ha visto all’interno della casa più spiata d’Italia. Inoltre, secondo l’attrice messinese il ragazzo potrebbe aver cambiato idea su di lei per dei gossip nati fuori dal reality show di Canale 5. L’ex finta ragazza di Gabriel Garko ha affermato che vorrebbe un segno da parte dell’uomo che ama e il fatto che da settimane non le dà nessun segnale alimenta sempre di più la sua ...