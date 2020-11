Covid in Campania, 39 morti e 2.158 contagiati: è record di pazienti guariti, 2.091 in 24 ore (Di lunedì 23 novembre 2020) Frena la corsa del Coronavirus in Campania ma non ingannino i dati: oggi il virus fa registrare 2.158 positivi su 15.739 tamponi effettuati, 1.059 in meno di ieri ma con 8.593 tamponi in meno... Leggi su ilmattino (Di lunedì 23 novembre 2020) Frena la corsa del Coronavirus inma non ingannino i dati: oggi il virus fa registrare 2.158 positivi su 15.739 tamponi effettuati, 1.059 in meno di ieri ma con 8.593 tamponi in meno...

DPCgov : #15novembre #Coronavirus Sei un medico specializzato in anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell… - Agenzia_Ansa : Napoli, esordio per #Biden nel presepe tra pastori con la mascherina Opera dell'artigiano Di Virgilio, 'elezione Us… - puntomagazine : Nel bollettino rilasciato dall’Unità di Crisi della Regione Campania si legge che su 15.739 effettuati sono risulta… - fpannullo : RT @mdemarco55: Emergenza Covid, Sileri (da Giletti) disposto a un confronto in tv con De Luca sui numeri della Campania. A questo siamo. A… - VoceDiStrada : Covid Campania, boom guariti: 2.158 nuovi positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Tutti i post taggati "ultime-notizie- guariti"

Sono 2.158, di cui 227 sintomatici, i nuovi positivi al Covid rilevati ieri in Campania, su 15.739 tamponi, quasi 10mila in meno. Ma si registrano ...

Covid, il nuovo bollettino della Regione Campania

Come da consuetudine le autorità della Campania hanno comunicato il bilancio dell’emergenza coronavirus nella regione aggiornato a lunedì 23 novembre. Rispetto alla giornata precedente, in cui si ...

Sono 2.158, di cui 227 sintomatici, i nuovi positivi al Covid rilevati ieri in Campania, su 15.739 tamponi, quasi 10mila in meno. Ma si registrano ...Come da consuetudine le autorità della Campania hanno comunicato il bilancio dell’emergenza coronavirus nella regione aggiornato a lunedì 23 novembre. Rispetto alla giornata precedente, in cui si ...