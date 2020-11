Robert Altman | il regista del caos e dell’anarchia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) “Ha trasformato il mestiere totalitario della regia in una democrazia, se non un’anarchia”. Così Benayoun raccontadi Kansas City che è stato uno dei più grandi del cinema statunitense. Insignito del Leone d’oro e dell’Oscar alla carriera, rispettivamente nel ’96 e nel 2006,, con i suoi film ha vinto tutto, conquistando apprezzamenti da ogni parte del mondo. Di certo la critica inizialmente non ha ben compreso il suo stile assolutamente innovativo, figlio dei movimenti artistici dei tempi negli Stati Uniti. Ma poi, in seguito,è riuscito a conquistare tutti con il suo racconto creativo e caotico delle inquietudini del sogno americano. Quando si parla dello stile caotico delstatunitense, viene subito da pensare alla sequenza di apertura ...