C'è la piattaforma Intel Evo a contrassegnare i migliori portatili per la produttività (Di mercoledì 11 novembre 2020) Intel ha annunciato il brand Intel Evo, una piattaforma per la progettazione di laptop, co-ingegnerizzati e certificata attraverso il programma di innovazione Intel Project Athena. Si tratta di laptop dotati di processori Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel... Leggi su repubblica (Di mercoledì 11 novembre 2020)ha annunciato il brandEvo, unaper la progettazione di laptop, co-ingegnerizzati e certificata attraverso il programma di innovazioneProject Athena. Si tratta di laptop dotati di processoriCore di undicesima generazione con grafica...

Notiziedi_it : C’è la piattaforma Intel Evo a contrassegnare i migliori portatili per la produttività - CristinaMazzani : C'è la piattaforma Intel Evo a contrassegnare i migliori portatili per la produttività - Notiziedi_it : C’è la piattaforma Intel Evo a contrassegnare i migliori portatili per la produttività - Notiziedi_it : C’è la piattaforma Intel Evo a contrassegnare i migliori portatili per la produttività - Notiziedi_it : C’è la piattaforma Intel Evo a contrassegnare i migliori portatili per la produttività -

Ultime Notizie dalla rete : piattaforma Intel C'è la piattaforma Intel Evo a contrassegnare i migliori portatili per la produttività la Repubblica Microsoft Pluton: un processore per la sicurezza Windows

Il nuovo processore chiamato Microsoft Pluton è stato progettato per migliorare la sicurezza dei PC Windows attraverso il chip-to-cloud.

Radeon 6800 XT Recensione: RDNA 2 porta AMD nel mondo del Ray Tracing

AMD ritorna nella fascia alta del mercato delle schede video con una GPU che cerca di sfidare la RTX 3080 su tutti i fronti.

Il nuovo processore chiamato Microsoft Pluton è stato progettato per migliorare la sicurezza dei PC Windows attraverso il chip-to-cloud.AMD ritorna nella fascia alta del mercato delle schede video con una GPU che cerca di sfidare la RTX 3080 su tutti i fronti.