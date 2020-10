Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Botte Da Orbi Dietro Le Quinte Per Due Dame! (Di venerdì 30 ottobre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Aurora si sfoga contro Gianni Dietro le Quinte, ma poi lui racconta di essere stato insultato da una parente della Tropea. Nel frattempo Valentina resta molto delusa dal comportamento di Germano… Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne, si è parlato di nuovo di Aurora che si è scagliata contro Gianni in lacrime. Anche Roberta ha avuto un duro confronto con Michele e al centro dell’attenzione c’è stata anche Valentina Autiero. Ecco che cosa è successo. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: scontro tra Giovanni e Aurora! La Puntata si apre con Aurora che, ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 30 ottobre 2020)di: Aurora si sfoga contro Giannile, ma poi lui racconta di essere stato insultato da una parente della Tropea. Nel frattempo Valentina resta molto delusa dal comportamento di Germano… Nelladidi, si è parlato di nuovo di Aurora che si è scagliata contro Gianni in lacrime. Anche Roberta ha avuto un duro confronto con Michele e al centro dell’attenzione c’è stata anche Valentina Autiero. Ecco che cosa è successo.di: scontro tra Giovanni e Aurora! Lasi apre con Aurora che, ...

