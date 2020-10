La Bibbia degli Spoiler | il libro più irriverente e pauroso è in libreria

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 30 ottobre 2020) La redazione di Movieplayer.it torna con La, un nuovoironico e, per gli appassionati di cinema e TV e per spettatori curiosi: ecco di cosa si tratta e dove acquistarlo. E così Movieplayer.it, il web magazine di cinema serie TV e streaming video, torna subito su tutti gli scaffali e negli store online con un nuovo imperdibile, La, scritto dalle penne; brillanti e seguite della redazione, partendo da un'idea di Riccardo Deserti. La; disponibile sul nostro store digitale ed; in vendita online ed in tutte le librerie a ...