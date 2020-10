Chiusure, Salvini cambia di nuovo idea: “Lockdown? Se c’è bisogno, giusto farlo” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il segretario della Lega Matteo Salvini ha dichiarato che è “giusto” fare un lockdown generalizzato “se ci sono le necessità di farlo”. La sua apertura arriva dopo le aspre critiche al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al governo per le decisioni sulle Chiusure prese con il Dpcm del 24 ottobre. Salvini ha parlato dell’argomento su Radio Anch’io (Radio Uno). “Se ci sono le necessità di farlo, è giusto farlo. Non puoi però chiudere il sabato le palestre e la domenica i teatri, i bar fino alle 18”, ha detto il leader del Carroccio. “Io mi auguro che non ci sia, evidentemente, ma siccome la vita viene prima di tutto e la salute viene prima di tutto, se ci sono scelte razionali si fanno”. A proposito del ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il segretario della Lega Matteoha dichiarato che è “” fare un lockdown generalizzato “se ci sono le necessità di farlo”. La sua apertura arriva dopo le aspre critiche al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al governo per le decisioni sulleprese con il Dpcm del 24 ottobre.ha parlato dell’argomento su Radio Anch’io (Radio Uno). “Se ci sono le necessità di farlo, èfarlo. Non puoi però chiudere il sabato le palestre e la domenica i teatri, i bar fino alle 18”, ha detto il leader del Carroccio. “Io mi auguro che non ci sia, evidentemente, ma siccome la vita viene prima di tutto e la salute viene prima di tutto, se ci sono scelte razionali si fanno”. A proposito del ...

Matteo Salvini, sembra cambiare idea. Anche per il segretario del Carroccio l'ipotesi di un lockdown generale non è più così remota, considerando l'attuale diffusione del contagio da Covid-19.

