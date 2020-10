Trimestre da record per Fca, utile da 1,2 miliardi di euro (Di giovedì 29 ottobre 2020) Terzo Trimestre da record per Fca. La casa automobilistica ha chiuso con un utile da 1,2 miliardi di euro. TORINO – Terzo Trimestre da record per Fca. Nonostante un calo delle consegne globali complessive (-3%), la casa automobilistica ha registrato un guadagno di 2,3 miliardi di euro. Una crescita che, come scritto da Il Messaggero, è strettamente legata ai risultati ottenuti in Nord America (2,5 miliardi), con il margine salito all’8,8%. Il periodo per l’azienda italo-americana si è chiuso con un utile di 1,2 miliardi di euro. Numeri sicuramente importanti se si pensa all’emergenza coronavirus. La speranza è di ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Terzodaper Fca. La casa automobilistica ha chiuso con unda 1,2di. TORINO – Terzodaper Fca. Nonostante un calo delle consegne globali complessive (-3%), la casa automobilistica ha registrato un guadagno di 2,3di. Una crescita che, come scritto da Il Messaggero, è strettamente legata ai risultati ottenuti in Nord America (2,5), con il margine salito all’8,8%. Il periodo per l’azienda italo-americana si è chiuso con undi 1,2di. Numeri sicuramente importanti se si pensa all’emergenza coronavirus. La speranza è di ...

