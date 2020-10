I Laureati, 25 anni dopo: per Maria grazia cucinotta “un film per andare a dormire col sorriso” (Di domenica 25 ottobre 2020) Su Infinity è disponibile la versione restaurata di I Laureati, film di esordio alla regia di Leonardo Pieraccioni, che ha compiuto 25 anni: lo ricordiamo insieme a Maria grazia cucinotta. Sono passati 25 anni dall'arrivo in sala di I Laureati, esordio alla regia di Leonardo Pieraccioni. Scritto insieme all'amico Giovanni Veronesi, racconta di un gruppo di amici, ormai trentenni, ancora iscritti all'università e fuoricorso, che condividono un appartamento a Firenze e vivono di espedienti. Nel cast, oltre allo stesso Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Gianmarco Tognazzi, Tosca D'Aquino, Alessandro Haber e Maria grazia cucinotta, che ha il ruolo di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 ottobre 2020) Su Infinity è disponibile la versione restaurata di Idi esordio alla regia di Leonardo Pieraccioni, che ha compiuto 25: lo ricordiamo insieme a. Sono passati 25dall'arrivo in sala di I, esordio alla regia di Leonardo Pieraccioni. Scritto insieme all'amico GiovVeronesi, racconta di un gruppo di amici, ormai trentenni, ancora iscritti all'università e fuoricorso, che condividono un appartamento a Firenze e vivono di espedienti. Nel cast, oltre allo stesso Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Gianmarco Tognazzi, Tosca D'Aquino, Alessandro Haber e, che ha il ruolo di ...

Sono passati 25 anni dall'arrivo in sala di I Laureati, esordio alla regia di Leonardo Pieraccioni. Scritto insieme all'amico Giovanni Veronesi, racconta di un gruppo di amici, ormai trentenni ...

"Con papà sul set dei capolavori del cinema"

Ferdinando Marra racconta dell’adolescenza passata a Cinecittà a fare da controfigura e comparsa in film quali ‘Ben Hur’ ...

Sono passati 25 anni dall'arrivo in sala di I Laureati, esordio alla regia di Leonardo Pieraccioni. Scritto insieme all'amico Giovanni Veronesi, racconta di un gruppo di amici, ormai trentenni ...

"Con papà sul set dei capolavori del cinema"

Ferdinando Marra racconta dell'adolescenza passata a Cinecittà a fare da controfigura e comparsa in film quali 'Ben Hur' ...