Arnold Schwarzenegger operato al cuore | l’annuncio ai fan dal letto dell’ospedale

(Di sabato 24 ottobre 2020) Nuova operazione alper. Mr. Terminator con una foto pubblicata sui social daldell’ospedale, ha annunciato ai fan un nuovo intervento. “Grazie al team della Cleveland Clinic – scrive – ho una nuova valvola aortica da abbinare alla mia nuova valvola polmonare dal mio ultimo intervento chirurgico”. Per, infatti, non si tratta della prima operazione: già un paio di anni fa era finito sul tavolorio per la sostituzione di una valvola polmonare che gli era stata impiantata nel 1997 a causa di un difetto congenito. “Mi sento benissimo – assicura– e ho già camminato per le strade di Cleveland”. “Grazie – conclude – ai ...

