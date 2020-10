Whirlpool conferma l’investimento di 250 mln in Italia ma non salva Napoli | Ne va della competitività del gruppo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 ottobre 2020)Emea (Europa, Medio Oriente, Africa) ha incontrato oggi il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, il sottosegretario di Stato al ministero dello Sviluppo Economico Alessandra Todde, insieme ai delegati del ministero del Lavoro e Inv, i sindacati e i rappresentanti delle Regioni Campania, Toscana, Lombardia e Marche e delle Istituzioni locali per proseguire il dialogo già avviato sul Piano Industriale. Durante l’incontro, si legge in una nota dell’azienda –ha sottolineato che l’azienda offre lavoro a oltre 5.000 donne e uomini in, e ha ribadito l’importanza strategica che il Paese ricopre per la regione Emea. L’azienda è orgogliosa di avere il proprio ...