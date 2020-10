Maltempo: allerta gialla a Milano, in arrivo piogge (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'avviso di criticità gialla (moderata) per rischio idrogeologico sul bacino di Milano. Un'area umida di bassa pressione interesserà la città fin dalle prime ore di domani e proseguirà per tutta la giornata. È già stato allertato dal Comune di Milano il Centro operativo comunale, che verrà attivato in caso di necessità per monitorare la situazione e organizzare eventuali interventi. Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020), 22 ott. (Adnkronos) - Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'avviso di criticità(moderata) per rischio idrogeologico sul bacino di. Un'area umida di bassa pressione interesserà la città fin dalle prime ore di domani e proseguirà per tutta la giornata. È già statoto dal Comune diil Centro operativo comunale, che verrà attivato in caso di necessità per monitorare la situazione e organizzare eventuali interventi.

Maltempo a Milano, scatta l'allerta meteo: Lambro e Seveso sorvegliati speciali

Seveso e Lambro, i due corsi d'acqua che attraversano Milano, saranno sorvegliati speciali da parte del personale della protezione civile di Milano. "La Lombardia e? interessata da un flusso di corren ...

