Preghiera per la Pace, Papa Francesco con la mascherina in Campidoglio (Di martedì 20 ottobre 2020) Prima uscita pubblica senza distanziamento per Papa Francesco nelle ultime settimane e mascherina obbligatoria anche per il Pontefice. Papa Bergoglio, oggi, ha partecipato alla Preghiera per la Pace ...

