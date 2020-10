Era mio padre: stasera su Rai3 il film con Tom Hanks e Paul Newman (Di venerdì 16 ottobre 2020) stasera su Rai3, alle 21:20, arriva Era mio padre, gangster movie diretto da Sam Mendes con un cast stellare in cui figurano Tom Hanks, Paul Newman, Daniel Craig e Jude Law. Appuntamento con il crimine stasera su Rai3 dove, alle 21:20, va in onda Era mio padre, il gangster movie diretto da Sam Mendes nel 2002, tratto dalla graphic novel Road to perdition scritta da Max Allan Collins e disegnata da Richard Piers Rayner. Nella Chicago del proibizionismo, Michael Sullivan è un killer al servizio del padrino John Rooney, con una bella moglie e due figli sani. Ma quando il maggiore di questi, Mike Jr., assisterà ad un omicidio commesso da Connor, figlio del padrino, la vita di Sullivan sarà sconvolta. Connor ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020)su, alle 21:20, arriva Era mio, gangster movie diretto da Sam Mendes con un cast stellare in cui figurano Tom, Daniel Craig e Jude Law. Appuntamento con il criminesudove, alle 21:20, va in onda Era mio, il gangster movie diretto da Sam Mendes nel 2002, tratto dalla graphic novel Road to perdition scritta da Max Allan Collins e disegnata da Richard Piers Rayner. Nella Chicago del proibizionismo, Michael Sullivan è un killer al servizio del padrino John Rooney, con una bella moglie e due figli sani. Ma quando il maggiore di questi, Mike Jr., assisterà ad un omicidio commesso da Connor, figlio del padrino, la vita di Sullivan sarà sconvolta. Connor ...

