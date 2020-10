Tu si que vales in lutto: il dramma dopo aver commosso la giuria (Di giovedì 15 ottobre 2020) Arriva una bruttissima e drammatica notizia che getta nel dolore Tu si que vales: il dramma riguarda il lutto di colei che aveva commosso davvero tutti Tu si que vales (fonte foto: Instagram, @ tusiquevales it)Una brutta e drammatica notizia purtroppo sconvolge Tu si que vales, il talent show di successo in onda su Canale 5: il lutto di Veronica Franco, che poco tempo fa aveva avuto modo di commuovere la giuria, lascia nel dolore tutta la trasmissione. Chi segue con attenzione ed entusiasmo il programma, infatti, ricorderà di certo l’esibizione di Veronica, che regalò una performance da brividi di Hallelujah. Un’esibizione, la sua, che emozionò e che le ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Arriva una bruttissima etica notizia che getta nel dolore Tu si que: ilriguarda ildi colei che avevadavvero tutti Tu si que(fonte foto: Instagram, @ tusiqueit)Una brutta etica notizia purtroppo sconvolge Tu si que, il talent show di successo in onda su Canale 5: ildi Veronica Franco, che poco tempo fa aveva avuto modo di commuovere la, lascia nel dolore tutta la trasmissione. Chi segue con attenzione ed entusiasmo il programma, infatti, ricorderà di certo l’esibizione di Veronica, che regalò una performance da brividi di Hallelujah. Un’esibizione, la sua, che emozionò e che le ...

fanpage : ULTIM'ORA È morta Veronica Franco, la cantante di 'Tu si que vales' - repubblica : Morta Veronica Franco, la sua 'Halleluja' a 'Tu si que vales' aveva emozionato l'Italia - tuttouomini : Chi era Veronica Franco malattia causa morte e Tu Si Que Vales - - g_bonincontro : Check out this article: La leucemia si porta via una piccola guerriera dalla voce angelica: è morta a soli 19 anni… - Notiziedi_it : È morta Veronica Franco, la cantante in sedia a rotelle che ha commosso Tu sì que vales -