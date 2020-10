Vaccino | Johnson & Johnson sospende i test | ' Evento avverso grave e inaspettato'

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il sperimentale ha causato in un pazienze un. Con questa motivazione la ha sospeso temporaneamente la sperimentazione clinica sui pazienti delcontro il ...

L'azienda farmaceutica ha temporaneamente interrotto lo sviluppo di un potenziale vaccino contro il Covid-19 a causa di una malattia inspiegabile comparsa in uno dei volontari. Johnson & Johnson sospende la sperimentazione per il vaccino. E' accaduto dopo che uno dei partecipanti ha sviluppato una malattia inspiegabile.

Seduta in calo per il listino milanese, con il Ftse Mib che ha segnato -0,81% a 19.558 punti, in linea con le principali piazze europee.

A pesare sul sentiment del mercato sono sempre ...

Borsa: allarme Fmi e stop vaccino J&J frenano listini, tonfo bancari a Milano (-0,8%)

Come se non bastasse Johnson&Johnson ha deciso di sospendere la sperimentazione del suo vaccino a causa di una malattia inspiegabile comparsa in uno dei volontari, disintegrando le speranze sul lancio ...