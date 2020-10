Italia in pressing, ma il Recovery Fund non si sblocca (Di martedì 13 ottobre 2020) A Roma è scattato l’allarme e l’Italia si è messa ufficialmente in pressing per assicurare il ‘Next generation Eu’, per fare in modo che parta a gennaio. “Non possiamo permettere ritardi, gli Stati agiscano con lealtà”, dice il premier Giuseppe Conte in aula al Senato nel giorno in cui il Parlamento approva la risoluzione di maggioranza sul Recovery Fund. Luigi Di Maio invece viene a Bruxelles per cercare tracce del piano di ripresa anti-crisi nelle trattative in corso tra il Parlamento europeo e la presidenza tedesca di turno dell’Ue. E’ qui che il Recovery Fund si è bloccato.“Ho avuto incontri proficui con il commissario Paolo Gentiloni e con l’Alto Rappresentante Josep Borrell – dice il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) A Roma è scattato l’allarme e l’si è messa ufficialmente inper assicurare il ‘Next generation Eu’, per fare in modo che parta a gennaio. “Non possiamo permettere ritardi, gli Stati agiscano con lealtà”, dice il premier Giuseppe Conte in aula al Senato nel giorno in cui il Parlamento approva la risoluzione di maggioranza sul. Luigi Di Maio invece viene a Bruxelles per cercare tracce del piano di ripresa anti-crisi nelle trattative in corso tra il Parlamento europeo e la presidenza tedesca di turno dell’Ue. E’ qui che ilsi è bloccato.“Ho avuto incontri proficui con il commissario Paolo Gentiloni e con l’Alto Rappresentante Josep Borrell – dice il ...

A Roma è scattato l’allarme e l’Italia si è messa ufficialmente in pressing per assicurare il ‘Next generation Eu’, per fare in modo che parta a gennaio. “Non possiamo permettere ritardi, gli Stati ...

Italia-Irlanda Under 21 2-0. Impresa degli azzurrini in emergenza Covid-19

Una nazionale rimaneggiata a causa dell'epidemia di Covid che ha condizionato il ritiro azzurro riesce nell'impresa di battere l'Irlanda a Pisa, diretta avversaria alla vittoria del girone di qualific ...

