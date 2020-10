Azzolina | ragazzi felici a scuola | ci devono rimanere

(Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - "Isonodi essere tornati a. E ci. Anche per quelli più grandi la didattica in presenza è fondamentale perché garantisce formazione ma ...

Agenzia_Ansa : Azzolina: 'I ragazzi sono felici a #scuola, ci devono rimanere' @AzzolinaLucia #ANSA - FratellidItalia : #FratellidItalia questa mattina al fianco dei ragazzi di Gioventù Nazionale davanti al Ministero dell'Istruzione pe… - FidanzaCarlo : Oggi i ragazzi di @Giov_Nazionale e #AzioneStudentesca hanno manifestato #Roma davanti al Ministero dell’Istruzione… - vinnix63 : RT @Agenzia_Ansa: Azzolina: 'I ragazzi sono felici a #scuola, ci devono rimanere' @AzzolinaLucia #ANSA - Riparte_Italia : RT @Agenzia_Ansa: Azzolina: 'I ragazzi sono felici a #scuola, ci devono rimanere' @AzzolinaLucia #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina ragazzi

Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina respinge le proposte di chi vorrebbe un ritorno alla didattica a distanza per arginare la diffusione del coronavirus. "I ragazzi sono felici di essere ..."I ragazzi sono felici di essere tornati a scuola. E ci devono rimanere. Anche per quelli più grandi la didattica in presenza è fondamentale perché garantisce formazione ma anche socialità, che altrim ...