Il doodle di Google per Anton Wilhelm Amo

Oggi, 10 ottobre, il doodle di Google è dedicato ad Anton Wilhelm Amo, un filosofo ghanese naturalizzato tedesco che visse nella prima metà del 1700. Nato nel 1703 ad Axim nel Ghana del sud, ancora bambino fu portato in Europa con le navi della Compagnia olandese delle Indie occidentali. Giunto come dono per la famiglia del duca Augusto Guglielmo di Brunswick-Lüneburg, fu battezzato e cresimato nella cappella del palazzo ducale. Venne cresciuto ed educato come un vero membro della famiglia del potente duca, diventando il primo africano a frequentare un'università europea. Studiò legge ma anche logica, metafisica, fisiologia, astronomia, storia, legge, teologia, politica ...

