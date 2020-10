Migliore batteria Samsung Galaxy Note 20 Ultra con N98xxXXU1ATJ1 (Di venerdì 9 ottobre 2020) I Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra hanno ricevuto l’aggiornamento con la patch di sicurezza di ottobre 2020 all’inizio di questa settimana, ed il modello Premium sta iniziando a ricevere un altro pacchetto. Come riportato da ‘SamMobile‘, a differenza del precedente upgrade che si limitava, per quanto importanti, ad includere le correzioni del mese corrente, questa volta il pacchetto fa compiere al dispositivo un significativo passo in avanti, migliorando Notevolmente la durata della batteria del modello più avanzato. Oltre all’autonomia, l’aggiornamento incide anche sulla stabilità della fotocamera e sulla Dark Mode (quest’ultimo aspetto sembra non aver del tutto convinto alcuni utenti, anche se nella maggior ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) I20 e20hanno ricevuto l’aggiornamento con la patch di sicurezza di ottobre 2020 all’inizio di questa settimana, ed il modello Premium sta iniziando a ricevere un altro pacchetto. Come riportato da ‘SamMobile‘, a differenza del precedente upgrade che si limitava, per quanto importanti, ad includere le correzioni del mese corrente, questa volta il pacchetto fa compiere al dispositivo un significativo passo in avanti, migliorandovolmente la durata delladel modello più avanzato. Oltre all’autonomia, l’aggiornamento incide anche sulla stabilità della fotocamera e sulla Dark Mode (quest’ultimo aspetto sembra non aver del tutto convinto alcuni utenti, anche se nella maggior ...

