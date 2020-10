Harry e Meghan Markle, la prima cena fuori a Santa Barbara (con i nuovi inseparabili amici) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il principe Harry e Meghan Markle cominciano a farsi vedere nei locali di Santa Barbara. I Sussex, infatti, sono stati paparazzati di fronte ad un noto ristorante della zona, la steakhouse Lucy’s, entrambi naturalmente muniti di mascherina: «Erano lì per celebrare gli amici David Foster e Katharine McPhee che aspettano un figlio», rivela il Daily Mail che pubblica in esclusiva le immagini dei duchi. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il principe Harry e Meghan Markle cominciano a farsi vedere nei locali di Santa Barbara. I Sussex, infatti, sono stati paparazzati di fronte ad un noto ristorante della zona, la steakhouse Lucy’s, entrambi naturalmente muniti di mascherina: «Erano lì per celebrare gli amici David Foster e Katharine McPhee che aspettano un figlio», rivela il Daily Mail che pubblica in esclusiva le immagini dei duchi.

UlisseRai1 : Harry e Meghan hanno scelto di fare un passo indietro come membri della famiglia reale e di vivere negli Stati Unit… - OrioliAlberto : RT @OrioliAlberto: Si stima (per difetto) che il primo #figlio di #Harry e #Meghan sia in realta` il 108 miliardesimo essere umano che nasc… - vogue_italia : Una vittoria storica per Harry e Meghan - zazoomblog : Harry e Meghan spunta la verità sulla rottura a Natale: “Sono state scelte perché…” - #Harry #Meghan #spunta… - IOdonna : Meghan Markle, Harry e Malala: incontro virtuale per la Giornata Mondiale delle Bambine -