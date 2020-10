Dalla penna del giudice Leonardo Guarnotta, C’era una volta il pool antimafia: a Suvignano la presentazione del libro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Suvignano parla la lingua della legalità. Mercoledì 14 ottobre, alle ore 18.15, il giudice Leonardo Guarnotta, già membro del pool antimafia di Palermo, presenterà il suo libro ‘C’era una volta il pool antimafia’ a Suvignano, nella Sala Conferenze intitolata a Giovanni Falcone. Il magistrato dialogherà con la giornalista Sara Lucaroni e ricostruirà la sua vita professionale e personale a partire dall’incontro con il giudice Falcone. L’iniziativa è aperta al pubblico, su prenotazione e nel rispetto delle norme anti Covid-19, e sarà trasmessa anche in diretta sulla Pagina Facebook di Arci Toscana. Per ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 9 ottobre 2020)parla la lingua della legalità. Mercoledì 14 ottobre, alle ore 18.15, il, già membro deldi Palermo, presenterà il suo‘C’era unail’ a, nella Sala Conferenze intitolata a Giovanni Falcone. Il magistrato dialogherà con la giornalista Sara Lucaroni e ricostruirà la sua vita professionale e personale a partire dall’incontro con ilFalcone. L’iniziativa è aperta al pubblico, su prenotazione e nel rispetto delle norme anti Covid-19, e sarà trasmessa anche in diretta sulla Pagina Facebook di Arci Toscana. Per ...

itastartupvisa : RT @wifiitaliait: ?? Piazza WiFi Italia fa tappa oggi in #Umbria a #PennainTeverina, antico insediamento medievale in prossimità del fiume T… - marcobellezza : RT @wifiitaliait: ?? Piazza WiFi Italia fa tappa oggi in #Umbria a #PennainTeverina, antico insediamento medievale in prossimità del fiume T… - MISE_GOV : RT @wifiitaliait: ?? Piazza WiFi Italia fa tappa oggi in #Umbria a #PennainTeverina, antico insediamento medievale in prossimità del fiume T… - wifiitaliait : ?? Piazza WiFi Italia fa tappa oggi in #Umbria a #PennainTeverina, antico insediamento medievale in prossimità del f… - elios_skia : @Happy4Trigger @MicK_ele @kryptondaddy @Nandonandi Che due coglioni cara maestrina dalla penna rossa! Non che siano… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla penna Dalla penna del giudice Leonardo Guarnotta, C'era una volta il pool antimafia: a Suvignano la La Prima Pagina Dalla penna del giudice Leonardo Guarnotta, C’era una volta il pool antimafia: a Suvignano la presentazione del libro

Il magistrato dialogherà con la giornalista Sara Lucaroni e ricostruirà la sua vita professionale e personale a partire dall’incontro con il giudice Falcone. L’iniziativa è aperta al pubblico, su ...

Credito d'imposta Transizione 4.0, l'Agenzia delle Entrate spiega come correggere (a penna) le fatture senza causale

Da ultimo, l’Agenzia ricorda anche che la regolarizzazione dei documenti già emessi “dovrà essere operata da parte dell’impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività ...

Il magistrato dialogherà con la giornalista Sara Lucaroni e ricostruirà la sua vita professionale e personale a partire dall’incontro con il giudice Falcone. L’iniziativa è aperta al pubblico, su ...Da ultimo, l’Agenzia ricorda anche che la regolarizzazione dei documenti già emessi “dovrà essere operata da parte dell’impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività ...