Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 5 ottobre 2020

dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 5 ottobre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Io ti cercherò hanno totalizzato 4547 spettatori, 21.21% di share, il primo e 4524 (21.75%); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3390 spettatori (20.56%). Lo speciale Le Iene presentano: Mario Biondo su Italia1 ha avuto 1314 spettatori (6.39%); su Rai2 il film Jumanji si è portato a casa 1428 spettatori (5.98%), mentre la puntata PresaDiretta su Rai3 1263 spettatori (5.20%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 978 spettatori (5.37%), mentre su La7 il telefilm Grey's Anatomy 569 (2.18%) e 399 (1.75%).

