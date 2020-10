Under the Sea: Versace presenta la sua nuova Atlantide (Di domenica 4 ottobre 2020) Donatella Versace e la sua collezione SS 21: un inno alle creature marine alla Milano Fashion Week Una sfilata a porte chiuse, così ha deciso Donatella Versace: «È difficile esprimere quanto io sia felice di sapere che erano lì a guardare il risultato del loro lavoro e che, anche solo per un momento, hanno vissuto il sogno che hanno aiutato a creare», ha detto la stilista. Nonostante il pubblico assente, il team Versace non si è smentito: immerso nelle rovine immaginate di Atlantide, le correnti d’acqua scorrevano proiettate lungo le sue pareti. Resti di un vecchio mondo ormai perduto. I suoi abitanti riemergono dal blu profondo contornati da stelle marine, coralli e conchiglie a richiamare la “vecchia” collezione “trésor de la mer” ... Leggi su 361magazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Donatellae la sua collezione SS 21: un inno alle creature marine alla Milano Fashion Week Una sfilata a porte chiuse, così ha deciso Donatella: «È difficile esprimere quanto io sia felice di sapere che erano lì a guardare il risultato del loro lavoro e che, anche solo per un momento, hanno vissuto il sogno che hanno aiutato a creare», ha detto la stilista. Nonostante il pubblico assente, il teamnon si è smentito: immerso nelle rovine immaginate di, le correnti d’acqua scorrevano proiettate lungo le sue pareti. Resti di un vecchio mondo ormai perduto. I suoi abitanti riemergono dal blu profondo contornati da stelle marine, coralli e conchiglie a richiamare la “vecchia” collezione “trésor de la mer” ...

Ultime Notizie dalla rete : Under the "Under the Bamboo Tree": al Labirinto della Masone ottobre è dedicato al bambù - ParmaDaily.it Nazionali, 4 i convocati rossoblù

Il centrocampista Niccolò Zanellato è stato selezionato dal Ct dell’Italia Under 21 Nicolato per le gare di qualificazione agli Europei in programma il 9 ottobre in Islanda e il 13 a Pisa contro la ...

Calvairate – Accademia Vittuone Under 19: Calva di misura, decide il gol di Corsini

Calvairate – Accademia Vittuone Under 19: Calva di misura, decide il gol di CorsiniLorenzo Corsini. Un nome e cognome da tre punti, come quelli che la Calvairate porta a casa grazie all'1-0 sull'Accad ...

