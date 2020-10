Donatella Milani a Domenica Live – “Sono stata con delle donne, ma…” (Di domenica 4 ottobre 2020) Donatella Milani si racconta a Domenica Live e svela alcuni dettagli della sua vita privata su cui finora ha mantenuto il segreto. Considerata icona degli anni Ottanta, viene ricordata per il successo Su di noi di Pupo e per il singolo Perchè mi sento sola, che le ha permesso di vincere il Festival di Castrocaro dell’82. Donatella Milani è stata anche una delle protagoniste più discusse di Ora o mai più. Celebre ormai la sua diatriba con Donatella Rettore, la sua coach durante il programma musicale. Fra le due sono nati scontri senza sosta e poi la Milani è scomparsa dal piccolo schermo. Donatella Milani a Domenica ... Leggi su giornal (Di domenica 4 ottobre 2020)si racconta ae svela alcuni dettagli della sua vita privata su cui finora ha mantenuto il segreto. Considerata icona degli anni Ottanta, viene ricordata per il successo Su di noi di Pupo e per il singolo Perchè mi sento sola, che le ha permesso di vincere il Festival di Castrocaro dell’82.anche unaprotagoniste più discusse di Ora o mai più. Celebre ormai la sua diatriba conRettore, la sua coach durante il programma musicale. Fra le due sono nati scontri senza sosta e poi laè scomparsa dal piccolo schermo....

