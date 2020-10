Juventus, ufficiale: Rugani va in prestito annuale al Rennes (Di sabato 3 ottobre 2020) La notizia era ampiamente nell'aria e adesso è pure ufficiale: dopo cinque stagioni, Daniele Rugani lascia la Juventus . Lo fa in prestito annuale e per trasferirsi al Rennes . Ad annunciarlo ci ha ... Leggi su quotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) La notizia era ampiamente nell'aria e adesso è pure: dopo cinque stagioni, Danielelascia la. Lo fa ine per trasferirsi al. Ad annunciarlo ci ha ...

