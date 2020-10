Lazio, mascherine obbligatorie anche all'aperto. Conte non lo esclude: "Valuteremo" (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Da domani sarà obbligatorio l'uso della mascherina anche all'aperto nella regione Lazio ", lo ha annunciato il presidente della Regione, Nicola Zingaretti , in conferenza stampa assieme all'assessore ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Da domani sarà obbligatorio l'uso della mascherinaall'nella regione", lo ha annunciato il presidente della Regione, Nicola Zingaretti , in conferenza stampa assieme all'assessore ...

MediasetTgcom24 : LAZIO, OBBLIGO DI MASCHERINE ALL'APERTO - Agenzia_Ansa : #Covid: #contagi record 2500 in 24 ore, nel #Lazio mascherine all'aperto. Mai così in alto da 5 mesi. Record tampon… - repubblica : Coronavirus Lazio, firmata ordinanza: 'Mascherine obbligatorie anche all'aperto' - massimo15691 : #conte @GiuseppeConteIT ho cambia la legge 533\1977 ordine pubblico o l'ordinanza mascherine regione lazio è ever… - GastoneMappini : RT @CesareSacchetti: Il TAR del Lazio boccia l'ordinanza di Zingaretti sui vaccini obbligatori. La Regione non può legiferare su questo cam… -