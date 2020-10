WhatsApp, silenziare una chat per sempre: tutte le novità dell’update (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nuovo aggiornamento in arrivo per WhatsApp. Presto sarà possibile silenziare una chat per sempre, non ricevendo più alcuna notifica WhatsApp è l’app più apprezzata al mondo per quanto riguarda la messaggistica. Ormai chiunque la utilizza per parlare o scambiare contenuti multimediali con amici, parenti o colleghi. Il principale punto di forza del colosso di Zuckerberg – … L'articolo WhatsApp, silenziare una chat per sempre: tutte le novità dell’update proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nuovo aggiornamento in arrivo per. Presto sarà possibileunaper, non ricevendo più alcuna notificaè l’app più apprezzata al mondo per quanto riguarda la messaggistica. Ormai chiunque la utilizza per parlare o scambiare contenuti multimediali con amici, parenti o colleghi. Il principale punto di forza del colosso di Zuckerberg – … L'articolounaperle novità dell’update proviene da .

Multiplayerit : WhatsApp, silenziare le chat per sempre sarà presto possibile - wordweb81 : 3 novità sul banco per #WhatsApp, anche per silenziare chat - C0d3r_ : #Whatsapp presto farà silenziare le chat per sempre: la novità nell'ultima beta - masoproteggerti : fantastico diventare amministratrici di un gruppo whatsapp con cinquanta persone, silenziare tutto e pensare “mò vo’ chiagnite vuje” - mrsgiallo : Sto per silenziare tutti su whatsapp e telegram, 300 messaggi per gruppo ma basta -