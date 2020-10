Prof in classe senza mascherina, la preside chiama carabinieri e Digos. Follia a Novara (Di giovedì 1 ottobre 2020) Novara, 1 ott – Storie di ordinaria psicosi e dittatura sanitaria a Novara, dove la preside di una scuola ha chiesto l’intervento dei carabinieri perché un’insegnante si rifiutava di indossare la mascherina in classe. La decisione di allertare addirittura le forze dell’ordine è nata dopo che la Professoressa aveva opposto resistenza ai ripetuti, insistenti inviti della dirigente scolastica di utilizzare il dispositivo di protezione individuale. L’insegnante aveva respinto la richiesta al mittente giudicandola non necessaria rispettando le distanze. Ne è scaturito un litigio durante il quale la preside ha allertato i militari dell’Arma. Dopo l’intervento dei carabinieri, a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 ottobre 2020), 1 ott – Storie di ordinaria psicosi e dittatura sanitaria a, dove ladi una scuola ha chiesto l’intervento deiperché un’insegnante si rifiutava di indossare lain. La decisione di allertare addirittura le forze dell’ordine è nata dopo che laessoressa aveva opposto resistenza ai ripetuti, insistenti inviti della dirigente scolastica di utilizzare il dispositivo di protezione individuale. L’insegnante aveva respinto la richiesta al mittente giudicandola non necessaria rispettando le distanze. Ne è scaturito un litigio durante il quale laha allertato i militari dell’Arma. Dopo l’intervento dei, a ...

