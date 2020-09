Italgas: Gallo, 'in corso sostituzione contatori, concluderemo entro fine 2021 e inizio 2022' (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set.,(Adnkronos) - "Abbiamo avviato da un anno e mezzo la sostituzione e l'inserimento di nuovi dispositivi digitali su tutta la rete. Sono oltre 30 mila dispositivi. sostituzione che noi concluderemo tra fine 2021 e inizio 2022". Ad affermarlo è il Ceo di Italgas, Paolo Gallo intervenendo all'Italian Energy Summit organizzato da 'Il Sole 24 Ore'. Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set.,(Adnkronos) - "Abbiamo avviato da un anno e mezzo lae l'inserimento di nuovi dispositivi digitali su tutta la rete. Sono oltre 30 mila dispositivi.che noitra". Ad affermarlo è il Ceo di, Paolointervenendo all'Italian Energy Summit organizzato da 'Il Sole 24 Ore'.

Online – Italian Energy Summit. Transizione energetica e ripartenza economica: le nuove sfide

Arrivato alla XX edizione, l'Italian Energy Summit torna in un nuovo format digitale, per approfondire l'impatto della recente pandemia sul settore energetico. Un momento di riflessione sui trend e pr ...

