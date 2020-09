Natalia Paragoni il dissenso per Adua: ”Il suo ragazzo no, ma Gabriel Garko si” (Di domenica 27 settembre 2020) L’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip ha visto come protagonista la giovane Adua Del Vesco, la quale ha incontrato il suo attuale ragazzo e il suo ex, Gabriel Garko. Sono stati momenti davvero emozionanti sia per lei che per gli spettatori a casa che hanno amato il rapporto che ha, nonostante tutto, con l’attore. Qualcosa però non è passato inosservato ed è così che sono scoppiati i dissensi verso le azioni di Adua, anche tra i suoi coinquilini. Infatti, dopo aver letto la sua toccante lettera Gabriel si è apprestato ad abbracciare la sua ex compagna. Natalia Paragoni il dissenso per Adua Adua e il suo attuale ragazzo si ... Leggi su giornal (Di domenica 27 settembre 2020) L’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip ha visto come protagonista la giovaneDel Vesco, la quale ha incontrato il suo attualee il suo ex,. Sono stati momenti davvero emozionanti sia per lei che per gli spettatori a casa che hanno amato il rapporto che ha, nonostante tutto, con l’attore. Qualcosa però non è passato inosservato ed è così che sono scoppiati i dissensi verso le azioni di, anche tra i suoi coinquilini. Infatti, dopo aver letto la sua toccante letterasi è apprestato ad abbracciare la sua ex compagna.ilpere il suo attualesi ...

