“Il Pd si conferma forza politica centrale capace di aggregare moderati e progressisti” (Di sabato 26 settembre 2020) di Erika Noschese “Siamo profondamente soddisfatti del risultato raggiunto perchè il Partito democratico si conferma forza politica centrale in grado di aggregare un mondo anche moderato e progressista e mettere al servizio delle comunità, amministratori seri, capaci, competenti”. Lo ha dichiarato il deputato dem Piero De Luca che, nella mattinata di ieri, ha incontrato militanti e sostenitori per analizzare il voto delle elezioni regionali che, di fatto, hanno visto una vittoria schiacciante del presidente De Luca. Presente all’incontro anche il segretario provinciale del partito Vincenzo Luciano, che ha analizzato i risultati ottenuti alle ultime elezioni amministrative, alla presenza dei sindaci della coalizione di centrosinistra eletti in Provincia di Salerno. ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 26 settembre 2020) di Erika Noschese “Siamo profondamente soddisfatti del risultato raggiunto perchè il Partito democratico siin grado diun mondo anche moderato e progressista e mettere al servizio delle comunità, amministratori seri, capaci, competenti”. Lo ha dichiarato il deputato dem Piero De Luca che, nella mattinata di ieri, ha incontrato militanti e sostenitori per analizzare il voto delle elezioni regionali che, di fatto, hanno visto una vittoria schiacciante del presidente De Luca. Presente all’incontro anche il segretario provinciale del partito Vincenzo Luciano, che ha analizzato i risultati ottenuti alle ultime elezioni amministrative, alla presenza dei sindaci della coalizione di centrosinistra eletti in Provincia di Salerno. ...

SkySportMotoGP : ? @ValeYellow46 conferma il suo futuro con il @sepangracing per il 2021! ?? @MotoGP #CatalanGP #SkyMotori #MotoGP… - Open_gol : Omicidio di Willy, l’autopsia conferma la brutalità del pestaggio: «Calci e pugni hanno lacerato il cuore e i polmo… - SkySportF1 : ???? Bottas si conferma il più veloce (-30’??#FP3) ?? Hamilton precede Gasly, Leclerc 6° Il LIVE ?… - naso___ : RT @pianetagenoa: IL GENOA CONFERMA: «Perin positivo al Covid, è stato posto in isolamento» - - gallofix : @UnieuroNews buongiorno, ho acquistato online. Ordine mi dice 'in attesa di conferma' da qualche giorno. ORDINE EFF… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il conferma Airlite elimina lo Human Coronavirus da ogni superficie dopo soli 15 minuti Fortune Italia