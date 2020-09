L'unico reato di Venafro? È ancora comunista... (Di venerdì 25 settembre 2020) Che Maurizio Venafro sia comunista non c'È dubbio. Rispetta chi gli È distante politicamente, ma le sue convinzioni non le molla. Quell'ideologia È l'unico “reato” che gli si possa ascrivere. Perché l'ex capo di gabinetto di Nicola Zingaretti ha visto finalmente la conclusione del processo che lo ha riguardato per anni. C'era una ipotesi di turbativa d'asta per la gara d'appalto Cup alla regione Lazio su cui si indagava e la Procura della Repubblica lo voleva colpevole. Quella storia era una bubbola. E' finita come per altri imputati. Innocente. Onesto. Ma quell'indagine gli ha tolto un pezzo di vita. Ti trovi improvvisamente le forze dell'ordine dentro casa alle 5 del mattino e la tua famiglia ti chiede che ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) Che Mauriziosianon c'; dubbio. Rispetta chi gli; distante politicamente, ma le sue convinzioni non le molla. Quell'ideologia; l'” che gli si possa ascrivere. Perché l'ex capo di gabinetto di Nicola Zingaretti ha visto finalmente la conclusione del processo che lo ha riguardato per anni. C'era una ipotesi di turbativa d'asta per la gara d'appalto Cup alla regione Lazio su cui si indagava e la Procura della Repubblica lo voleva colpevole. Quella storia era una bubbola. E' finita come per altri imputati. Innocente. Onesto. Ma quell'indagine gli ha tolto un pezzo di vita. Ti trovi improvvisamente le forze dell'ordine dentro casa alle 5 del mattino e la tua famiglia ti chiede che ...

Che Maurizio Venafro sia comunista non c’è dubbio. Rispetta chi gli è distante politicamente, ma le sue convinzioni non le molla. Quell’ideologia è l’unico “reato” che gli si possa ascrivere. Perché l ...

