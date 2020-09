Matteo Renzi a TPI: “Sono tornato. E ora supererò anche i grillini, siamo solo a 3 punti. Non rientro nel Pd e non chiedo il rimpasto di governo” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Matteo Renzi torna a parlare a TPI con un’intervista video condotta dal direttore Giulio Gambino. Un colloquio di trenta minuti all’indomani del voto sulle Regionali 2020 e sul referendum per il taglio dei parlamentari. Il leader di Italia Viva è categorico: non rientrerà nel Pd, né vuole imporre un rimpasto al Governo. Se il segretario del Pd Zingaretti vuole fare il vicepremier – spiega – “mi sembrerebbe anche naturale”. Chi preferisce tra Bonaccini e Zingaretti? “Entrambi”. Italia Viva un fallimento, come dicono alcuni? “Ma quando mai, il nostro è stato un risultato straordinario, ora supererò anche i grillini, da cui distiamo solo tre punti, e presto ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020)torna a parlare a TPI con un’intervista video condotta dal direttore Giulio Gambino. Un colloquio di trenta minuti all’indomani del voto sulle Regionali 2020 e sul referendum per il taglio dei parlamentari. Il leader di Italia Viva è categorico: non rientrerà nel Pd, né vuole imporre unal Governo. Se il segretario del Pd Zingaretti vuole fare il vicepremier – spiega – “mi sembrerebbenaturale”. Chi preferisce tra Bonaccini e Zingaretti? “Entrambi”. Italia Viva un fallimento, come dicono alcuni? “Ma quando mai, il nostro è stato un risultato straordinario, ora supererò, da cui distiamotre, e presto ...

