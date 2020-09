Grande Fratello Vip, Fausto Leali chiama Enock “nero”: “Nero è il colore, negro è la razza”. Scoppia la polemica, ora i social invocano l’espulsione (Di domenica 20 settembre 2020) Nuovi guai in vista per Fausto Leali. Neanche il tempo di far placare le polemiche per le sue dichiarazioni su Mussolini e il fascismo ed ecco che il cantante si è lasciato andare a nuove, discutibili considerazioni nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta su quella che a suo dire è la “differenza” tra i termini “nero” e “negro”. È successo durante una conversazione con gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia: rivolgendosi a Enock Barwuah, il Fratello di Mario Balotelli, Leali lo ha chiamato lo “nero”, appunto. Subito i ragazzi gli hanno fatto notare che non ci si rivolge certo così ma lui ha insistito: “Ma dai smettila nero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Nuovi guai in vista per. Neanche il tempo di far placare le polemiche per le sue dichiarazioni su Mussolini e il fascismo ed ecco che il cantante si è lasciato andare a nuove, discutibili considerazioni nella casa delVip. Questa volta su quella che a suo dire è la “differenza” tra i termini “nero” e “”. È successo durante una conversazione con gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia: rivolgendosi aBarwuah, ildi Mario Balotelli,lo hato lo “nero”, appunto. Subito i ragazzi gli hanno fatto notare che non ci si rivolge certo così ma lui ha insistito: “Ma dai smettila nero ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello "Grande Fratello Vip", Adua del Vesco è già in crisi: "Non so se rimanere..." TGCOM GF Vip, Adua Del Vesco e il suo probabile abbandono: "Mi sento davvero in difficoltà"

Non smette di generare novità e sorprese la nuova edizione del reality show più amato di sempre; si parla ovviamente del “Grande Fratello Vip“. Famoso soprattutto per essere un reality senza peli sull ...

Ascolti Tv: “Grande Fratello” cala ancora nonostante le new entry, vince “Tale e Quale”

Dopo il debutto fiacco per “Grande Fratello” c’è stato un ulteriore ridimensionamento: 400 mila spettatori in meno rispetto all’esordio di lunedì e 4 punti di share in meno. Tutto ciò nonostante l’i ...

Il grande ritorno di Marquez, ma parliamo del fratello…

MISANO - Il “fratello” (così è sempre stato ribattezzato Alex Marquez) per la prima volta gioca da protagonista in MotoGp: in assenza del campione del mondo Marc - che è ancora fuori per infortunio - ...

