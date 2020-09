Milik-Roma | ci siamo Oggi i suoi agenti a Trigoria

mirkocalemme : ++ L'agente di #Milik, David #Pantak, è ADESSO a #Roma ++ @calciomercatoit - AlfredoPedulla : Una telefonata di #Paratici a #Milik per sbloccare tutto. Gli spiegherà perché la #Juve rinuncia. La #Roma aspetta #Milik. E la #Juve #Dzeko - mirkocalemme : Giornata di lunghi colloqui, #Milik verso il sì alla #Roma: dettagli in arrivo su @Calciomercatoit - MondoNapoli : CorrSporr - Oggi previsto incontro tra l'agente di Milik e la Roma - - TUTTOJUVE_COM : Il Messaggero - La Roma aspetta il sì di Milik, giocatore contrariato dal voltafaccia della Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Milik Roma

Quella di oggi è stata una giornata cruciale per il possibile trasferimento dell'attaccante alla Roma. L'agente di Milik è nella Capitale per discutere l'offerta giallorossa: contratto di 5 anni a 4,5 ...Non penso di offendere nessuno del mondo Juve se dico che regna un po' di confusione intorno al mercato bianconero. A pochi giorni dall'inizio del campionato, ma con il calciomercato aperto ancora fin ...L'operazione Edin Dzeko da concludere in queste ore con Milik alla Roma. Ma non soltanto, perché Andrea Pirlo vuole anche una punta alternativa in più per la su ...