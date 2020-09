Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2020 ore 12:30 (Di martedì 15 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBRE 2020 ORE 12:20 GIUSEPPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SULLA TIBURTNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA, E SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITÀ DI ALBANO LAZIALE E VELLETRI IL TUTTO NEI DUE SENSI. PIU’ A SUD SULLA POTINA CODE IN PROSSIMITÀ DI BORGO ISONZO E PORTO BADINO NELLE DUE DIREZIONI. RESTA INTERROTTA LA CIRCOLazioNE SULLA TERMINI CENTOCELLE, LO RICORDIAMO A CAUSA DI URGENTI LAVORI ALLA RETE IDRICA IN PIAZZA MARRANELLA; DEVIATE LE LINEE BUS 105 E N11 MENTRE SONO LIMITATE LA 409 E N409 INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBREORE 12:20 GIUSEPPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SULLA TIBURTNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA, E SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITÀ DI ALBANO LAZIALE E VELLETRI IL TUTTO NEI DUE SENSI. PIU’ A SUD SULLA POTINA CODE IN PROSSIMITÀ DI BORGO ISONZO E PORTO BADINO NELLE DUE DIREZIONI. RESTA INTERROTTA LA CIRCONE SULLA TERMINI CENTOCELLE, LO RICORDIAMO A CAUSA DI URGENTI LAVORI ALLA RETE IDRICA IN PIAZZA MARRANELLA; DEVIATE LE LINEE BUS 105 E N11 MENTRE SONO LIMITATE LA 409 E N409 INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN ...

