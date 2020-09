Berlusconi sta reagendo in modo ottimale alle cure, dice Zangrillo (Di domenica 6 settembre 2020) AGI - "Il paziente è tranquillo e sta reagendo il modo ottimale alle cure". Lo ha detto il professor Alberto Zangrillo parlando della situazione sanitaria di Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano. Zangrillo ha sottolineato che il "Decorso è regolare", tuttavia la "fase è delicata", comunque "manifesto un cauto ottimismo che ribadisco, non vuol dire cantare vittoria dato che appartiene alla categoria definita più fragile". Leggi su agi

