Crolla copertura di una rimessa dei bus, si cercano persone sotto le macerie (Di venerdì 4 settembre 2020) Crolla la copertura di una rimessa dei bus: si cercano persone sotto le macerie. L’episodio è avvenuto questa mattina a Roma, immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che successivamente faranno partire operazioni di messa in sicurezza La copertura di una rimessa per gli autobus di un’azienda privata è Crollata questa mattina a Roma facendo scattare l’allarme e suscitando le forti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

trilly153 : Roma, crolla la copertura di una rimessa dei bus: si cercano persone sotto le macerie - OrianeBembamba : RT @romatoday: roma Paura a #ColliAniene, crolla copertura di una rimessa di bus e auto - romatoday : roma Paura a #ColliAniene, crolla copertura di una rimessa di bus e auto - lucilla171 : #Roma, crolla la copertura di una rimessa dei bus: si cercano persone sotto le macerie ???? - Notiziedi_it : Paura a Colli Aniene, crolla copertura di una rimessa di bus e auto -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla copertura

Dalle ore 11:45 i Vigili del Fuoco stanno intervenendo in Via Luigi Tamburrano incrocio Via di Grotta di Gregna per il crollo di una copertura di un edifico. Si tratta di un edificio composto da piano ...Crollo di una copertura di un edificio in Via Luigi Tamburrano all’incrocio con Via Grotta di Gregna, a Colli Aniene (Roma). A cedere la struttura di una rimessa di autobus di due piani. I vigili del ...