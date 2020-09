La pandemia degli altri: Tory austeri o sociali? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Regno Unito avvia il dibattito su come riportare i conti in ordine. I Conservatori al bivio tra la tradizionale preferenza per imposte contenute e la maggior spesa pubblica necessaria per "livellare" il paese Prosegue la miniserie (mini per ora) sulla pandemia degli altri, vista dal versante economico (qui la precedente puntata). Un mio velleitario tentativo di spingere i lettori a guardare anche oltre i patri ombelichi, per conoscere le iniziative di altri governi per (...) - Economia / Gran Bretagna, , Crisi Economica, Coronavirus Leggi su feedproxy.google

Corriere : «I casi di questi giorni sono circa dalle 15 alle 20 volte inferiori a quelli delle prime settimane della pandemia… - bioccolo : RT @alfredoferrante: Grazie Ministra, facciamo tesoro dell'esperienza e degli sforzi propri della pandemia che abbiamo vissuto. Non sprechi… - max_digiorgio : Secondo @coldiretti 'con 538 miliardi di valore la filiera agroalimentare è diventata la prima ricchezza del Paese… - Ant_Edw : @NicolaPorro @MaxDelPapa Ah quindi non posso dire che il virus non esiste? Eh no, se stiamo affrontando la più grav… - smilypapiking : RT @Phastidio: Il post del giorno - Il Regno Unito avvia il dibattito su come riportare i conti in ordine. I Conservatori al bivio tra la t… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia degli La prima pandemia della globalizzazione: parola a Paolo Vineis Il Bo Live - Università di Padova Adiós España: a corto raggio e frugali le vacanze all'estero degli italiani

Il dato (come molti di quelli dedicati ai flussi turistici parziali) va preso con le dovute precauzioni ma è comunque indicativo per capire quali sono state le scelte degli italiani in questa strana ...

The New Mutants: com’è cambiato il film nel corso degli anni

I dettagli sulla sceneggiatura originale di The New Mutants rivelano quanto sia cambiato nel corso degli anni il cinecomic di Josh Boone, in particolare per quanto riguarda i personaggi. I dettagli su ...

Il dato (come molti di quelli dedicati ai flussi turistici parziali) va preso con le dovute precauzioni ma è comunque indicativo per capire quali sono state le scelte degli italiani in questa strana ...I dettagli sulla sceneggiatura originale di The New Mutants rivelano quanto sia cambiato nel corso degli anni il cinecomic di Josh Boone, in particolare per quanto riguarda i personaggi. I dettagli su ...