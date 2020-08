Serie C, Ghirelli: “Si parte il 27 settembre. Tutto su tamponi, riapertura stadi e sponsor” (Di lunedì 31 agosto 2020) La conferma di Francesco Ghirelli.Nella giornata odierna si sta tenendo la riunione del Consiglio Federale, che sta deliberando le date ufficiali per l'inizio dei vari campionati: sarà una stagione molto delicata da gestire, vista l'emergenza Coronavirus che sembra sempre minacciare l'integrità della nostra nazione.Serie A, parte il nuovo campionato: tutte le date della stagione 2020/21Presente alla riunione anche Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, il quale ha confermato che il campionato riprenderà in data 27 settembre e ha affrontato la problematica legata al ritorno dei tifosi allo stadio. Queste le sue dichiarazioni:"Oggi o domani si riunisce il CTS e speriamo in un allentamento dei tamponi e poi che si ... Leggi su mediagol

