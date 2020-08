F1, disastro Ferrari. Vettel: "Non possiamo fare di più" (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA - disastro Ferrari nelle qualifiche del gp del Belgio : le due Rosse sono fuori dalla corsa per la pole , eliminate nella Q2. Sebastian Vettel realistico: 'E' un quadro realistico oggi la ... Leggi su corrieredellosport

SkyTG24 : F1, disastro Ferrari nelle qualifiche per il Gran Premio del Belgio - Agenzia_Ansa : #F1, #Hamilton conquista la pole del #gp del Belgio, con il record della pista in 1:41.252. In prima fila l'altra M… - Eurosport_IT : Disastro #Ferrari a Spa: entrambi i piloti out in Q2 ? Hamilton fa pole e record della pista ?? #F1 | #BelgianGP… - Star_70_ : Disastro Ferrari, 13esima e 14esima: mai così male in prova dal 2006 - DesiMalafronte : RT @PeppeMarino16: Un plauso a #Vettel e #Leclerc, unici incolpevoli di un disastro annunciato. #F1 #BelgianGP #Ferrari #SF1000Figuracce -