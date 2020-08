Muore dipendente di un Carrefour, coprono il cadavere con gli ombrelli per non chiudere il negozio (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago – Il fatturato è il fatturato, non sarà di certo un dipendente morto sul lavoro a fermare la macchina delle vendite. Devono averlo pensato i dirigenti di un supermercato Carrefour di Recife, nel Brasile nord orientale, che in seguito alla morte per infarto di un loro dipendente, avvenuta all’interno del negozio, hanno ordinato ai colleghi del defunto di coprire il corpo con alcuni ombrelloni lasciati aperti sul pavimento, circondandoli di scatoloni. Il tutto per evitare di chiudere l’esercizio e continuare a servire i clienti che entravano e uscivano dalla struttura. Il dipendente morto era il direttore delle vendite Manoel Moisés Cavalcante, 59 anni. Il quotidiano inglese Sun riporta che i colleghi avevano cercato disperatamente di ... Leggi su ilprimatonazionale

