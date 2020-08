Prove di regime: l’emergenza come tecnica di governo (Di venerdì 21 agosto 2020) Che i virologi e gli epidemiologi che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi siano generalmente più sensibili al fascino del potere che a quello della scienza lo abbiamo sperimentato ampiamente. Che però Walter Ricciardi rappresenti un caso a sé e impersoni il più tradizionale ruolo di “medico di regime”, di cui è piena la storia, ci si è subito appalesato leggendo il suo curriculum. Con una nulla o scarsa pratica clinica alle spalle, il nostro sembra essere passato direttamente dal set frequentati da giovane come attore alle stanze del potere ove si decidono, a livello non solo nazionale, le sorti della salute pubblica. Memorabili le sue gaffe, che tali probabilmente non sono, come quella di quando usò su Twitter, un social con cui ha una certa familiarità, ... Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : Prove regime Prove di regime: l’emergenza come tecnica di governo Nicola Porro L'Aia, dal tribunale assist a Hezbollah. "Non è coinvolto nell'omicidio Hariri"

Il regime di Damasco e il partito armato sciita avrebbero avuto dei «validi motivi» per eliminare Hariri, «ma - ha chiarito Re - non ci sono prove che la leadership di Hezbollah abbia avuto alcun ...

"Mani pulite" fu la prova generale delle nuove tecniche di colpo di Stato

I n un messaggio al Congresso dell'Internazionale socialista tenuto a Roma il 21 e 22 gennaio 1997, che nessuno si degnò di leggere, Bettino Craxi, esule ad Hammamet, scrisse che «in Italia hanno pres ...

