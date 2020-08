Lione-Bayern Monaco, dove vederla in TV stasera (Di mercoledì 19 agosto 2020) È la seconda semifinale di Champions League, la vincente andrà in finale contro il Paris Saint-Germain: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta dalle 21 Leggi su ilpost

