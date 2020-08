Mali: spari in una caserma, sede Tv evacuata (Di martedì 18 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 18 AGO - Un portavoce militare in Mali ha detto che sono stati sparati colpi di arma da fuoco in una caserma nei pressi della capitale Bamako, riferisce la Bbc. La situazione resta al ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Mali: spari in una caserma, sede Tv evacuata - zazoomblog : Spari nella base militare presso Bamako nel Mali monito ambasciate: “Restate a casa” - #Spari #nella #militare… - emiliocaravatti : RT @AndreadeGeorgio: ***BRAKING NEWS*** #Mali Dalle 09 di stamattina registrati intensi spari a #Kati nel principale campo militare alle po… - Raineri_Lu : RT @AndreadeGeorgio: ***BRAKING NEWS*** #Mali Dalle 09 di stamattina registrati intensi spari a #Kati nel principale campo militare alle po… - AndreaDElia9 : RT @AndreadeGeorgio: ***BRAKING NEWS*** #Mali Dalle 09 di stamattina registrati intensi spari a #Kati nel principale campo militare alle po… -