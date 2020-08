A Pompei sale su tetto Terme per scattare (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA, - NAPOLI, 17 AGO - sale sul tetto delle Terme centrali, negli Scavi di Pompei, per scattare delle foto. Ma la turista è stata a sua volta fotografata ed ora, secondo quanto racconta il ... Leggi su corrieredellosport

