Champions: Atletico; Simeone, con Lipsia conta solo vincere (Di mercoledì 12 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 12 AGO - "vincere ad Anfield, in casa del Liverpool, è stato fantastico, ma è successo mesi fa. Adesso si riparte, e quello che c'è stato prima non ha nulla a che vedere con ciò che ... Leggi su corrieredellosport

CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: Atletico, Simeone, con Lipsia conta solo vincere 'Non ripenso a vittoria su Liverpool, guardo avanti e ci credo' - fisco24_info : Champions: Atletico, Simeone, con Lipsia conta solo vincere: 'Non ripenso a vittoria su Liverpool, guardo avanti e… - plums_the : @Fletcher_Lynd E se non vince l’Atalanta il mio tifo va all’Atletico perché venga risarcito dalla storia per 3 Champions League sfiorate ... - GIUSPEDU : RT @sportface2016: #AtleticoMadrid, #Simeone alla vigilia della sfida di #ChampionsLeague contro il #Lipsia: 'Penso solo a preparare la gar… - sportface2016 : #AtleticoMadrid, #Simeone alla vigilia della sfida di #ChampionsLeague contro il #Lipsia: 'Penso solo a preparare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Atletico Atletico Madrid "di casa" ai quarti di finale, il Lipsia non smette di sognare La Gazzetta dello Sport Diretta Atalanta – PSG, Champions League oggi 12 agosto in tv e streaming: anche su Canale 5

E’ l’Atalanta la squadra italiana protagonista della Final Eight di Champions League in scena a Lisbona da oggi 12 agosto e fino al 23 agosto 2020. L’italiana, dunque, cercherà di battere il Paris Sai ...

Champions: Atletico; Simeone, con Lipsia conta solo vincere

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "Vincere ad Anfield, in casa del Liverpool, è stato fantastico, ma è successo mesi fa. Adesso si riparte, e quello che c'è stato prima non ha nulla a che vedere con ciò che suc ...

E’ l’Atalanta la squadra italiana protagonista della Final Eight di Champions League in scena a Lisbona da oggi 12 agosto e fino al 23 agosto 2020. L’italiana, dunque, cercherà di battere il Paris Sai ...(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "Vincere ad Anfield, in casa del Liverpool, è stato fantastico, ma è successo mesi fa. Adesso si riparte, e quello che c'è stato prima non ha nulla a che vedere con ciò che suc ...