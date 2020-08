Inter, il sogno Messi continua: la Pulce ‘sbarca’ in Italia e compra un attico vicino alla sede nerazzurra (Di martedì 11 agosto 2020) Un attico in centro a Milano, proprio a due passi dalla sede dell’Inter che, ormai da qualche mese, ha cominciato a sognare di vestirlo di nerazzurro. Lionel Messi pare abbia comprato casa nel capoluogo lombardo, stando a quanto riferito da Sport Mediaset la Pulce avrebbe messo le tende alla Torre Solaria, edificio costruito nell’esclusivo quartiere di Porta Nuova, proprio vicino alla sede dell’Inter. Una mossa che segue quella del padre di Jorge di qualche giorno fa, quando il genitore della stella del Barcellona aveva comprato un appartamento nella vicina Joe Colombo, ottenendo anche la residenza per ragioni fiscali. Eric Alonso/Getty ImagesUna ... Leggi su sportfair

